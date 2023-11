Computer e vini pregiati nello zaino, 30enne nei guai

Ieri notte, verso le 02.00, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Parma Oltretorrente, durante un servizio perlustrativo, ha notato nei pressi dell’Ospedale Maggiore un soggetto vestito di scuro, con al seguito due grossi zaini. L’uomo, alla vista dei militari, ha tentato di nascondersi fra le auto in sosta ma quei due grossi zaini glielo hanno impedito. Il gesto ha insospettito i Carabinieri, che lo hanno fermato per un controllo. L’uomo, un 30 enne straniero residente in città già noto ai militari perché gravato da numerosi precedenti in materia di furti, è sembrato fin da subito particolarmente agitato. I militari gli hanno chiesto di svuotare gli zaini e, dopo le prime cianfrusaglie, sono apparse bottiglie di vino pregiato, computer portatili e auricolari, oggetti dei quali non era in grado di giustificarne il possesso. L’uomo è stato accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti e proprio dall’analisi di uno dei computer rinvenuti i Carabinieri sono risaliti al legittimo proprietario, un professionista residente in città che solo il giorno prima aveva sporto denuncia di furto. Il 30 enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica perché ritenuto responsabile dei reati di furto e ricettazione.