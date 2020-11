Confermato il mercato di Piazzale Maestri di lunedì

L'Assessorato al Commercio del Comune di Parma insieme alle Associazioni di categoria e agli ambulanti, si è messo subito al lavoro per poter far sì che si possano svolgere fin dalla prossima settimana anche i mercati rionali in sicurezza.

I mercati dovranno attivare e rispettare tutte le disposizioni contenute nell'Ordinanza Regionale e nella disciplina approvata dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 113, tra cui perimetrazione nel caso di mercati all'aperto, presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita, sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali, il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita e il rispetto e l'applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM del 3 novembre 2020.

Al termine del confronto, data la conferma che verranno attuati tutti i dispositivi di sicurezza contenuti nell'Ordinanza e nella disciplina comunale, e grazie anche alla disponibilità di supporto data per alcuni mercati dall'Associazione Nazionale Polizia di Stato e dall'Associazione Nazionale Carabinieri, anche i mercati rionali potranno svolgersi, a partire da quello di Piazzale Maestri di lunedì.

"L'obiettivo è quello di lavorare per tutelare al massimo la salute della cittadinanza ma, nel contempo, di aiutare le imprese a poter svolgere le loro attività in sicurezza. Pertanto ci siamo messi subito al lavoro per poter confermare anche questi mercati. Ringrazio gli ambulanti, le associazioni di categoria e le associazioni di volontariato che ci consentiranno di organizzare e di far svolgere in sicurezza anche questa attività", ha dichiarato Cristiano Casa, assessore al Commercio del Comune di Parma.