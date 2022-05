Centro storico e Oltretorrente passati al setaccio: 30enne ubriaco molesta i passanti al parco Ducale

Controlli dei carabinieri tra il centro storico e l'Oltretorrente nella giornata di ieri, lunedì 23 maggio. Un uomo italiano, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato arrestato dove essersi reso responsabile di una serie di violazioni delle misure. I militari, hanno fermato l'uomo e l'hanno portato nel carcere di via Burla.

Sempre nella medesima giornata i militari della stazione Mobile, impiegati in Piazza Garibaldi, allertati da alcuni passanti, hanno bloccato tre giovani donne extracomunitarie che si sono rese responsabili di furto aggravato all’interno di un negozio di abbigliamento in via Mazzini. In questo caso, i militari hanno recuperato i capi di abbigliamento che erano stati rubati precedentemente, per un valore complessivo di circa 100 euro, restituendoli al legittimo proprietario. Le 3 donne, invece, sono state denunciate per furto aggravato.

Nella serata di ieri, invece, all’interno del Parco Ducale i militari della Stazione di Parma Oltretorrente hanno trovato, in 3 involucri, circa 30 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish nascosti tra gli arbusti. Nella stessa area verde i carabinieri della sezione radiomobile hanno fermato un giovane 30enne che, in stato di visibile alterazione psicofisica, disturbava i passanti. L'uomo aveva provato a rubare un paio di occhiali ad un passante, disturbando gli altri avventori della zona. Il 30enne è stato fermato e denunciato per resistenza nei confronti dei militari, per tentato furto degli occhiali e segnalato per ubriachezza.