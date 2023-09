Controlli al San Leonardo e nei parchi cittadini: denunciata una coppia di ladri

È stato un sabato sera di controlli quello trascorso dai carabinieri della Compagnia di Parma, con diverse pattuglie impiegate della Sezione Radiomobile e delle Stazioni di Parma Oltretorrente e Parma Centro. Complessivamente sono stati identificati 73 soggetti e 41 veicoli, i cui conducenti sono stati passati ai controlli etilometrici e tutti sono risultati con i valori conformi alla legge. L’attività si è concentrata in zona San Leonardo e nei parcheggi del centro, particolarmente frequentate e trafficate specie durante i fine settimana, dove sono stati identificati e denunciati alla Procura della Repubblica di Parma tre persone.

Una coppia di rumeni di quaranta anni, pregiudicati e residenti in provincia di Reggio Emilia, sono stati denunciati per concorso in rapina. Sono stati colti dal proprietario di un veicolo parcheggiato in via San Leonardo, mentre mediante la rottura di un finestrino dell'autovettura, hanno tentato di appropriarsi di uno zaino lasciato in vista sui sedili posteriori. All'arrivo del titolare del veicolo, prima di fuggire hanno lo spintonato, facendolo cadere per terra, per evitare che potesse inseguirli. L’immediato intervento della pattuglia ha permesso di acquisire tempestivamente particolari molto dettagliati dei due fuggitivi, che la successiva attività info investigativa ha consentito di identificare e denunciare in stato di libertà. In serata i Carabinieri della Stazione di Parma Centro, invece sono intervenuti al parcheggio Toschi, dove una turista aveva subito il danneggiamento dell’auto, da cui era stato anche rubata una borsa contenente effetti personali. I militari, visionando tempestivamente le immagini di video sorveglianza presenti nell’area, grazie all’ottima conoscenza dei soggetti dediti a questi tipi di reato, sono riusciti a riconoscere l’autore del furto in un 35enne italiano, con diversi precedenti di polizia, il quale è stato denunciato in stato di libertà.