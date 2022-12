Medesano, trovata con un coltello, una spranga di ferro e un martello: denunciata

Nell’ultimo fine settimana la Compagnia Carabinieri di Salsomaggiore ha organizzato una serie di servizi di controllo del territorio, sia nella cittadina termale che nella zona pedemontana, in particolare nei comuni di Felino, Medesano e Sala Baganza, finalizzati alla prevenzione dei furti, al contrasto de i reati legati agli stupefacenti e al controllo della circolazione stradale.

Nel corso delle operazioni, i militari di Sala Baganza, intervenuti in un’abitazione a seguito di un litigio, riportata la calma, avvertivano all’interno il caratteristico odore di hashish, e rinvenivano, nella disponibilità di un 30enne, circa 1,50 grammi di stupefacente, per cui veniva segnalato alla Prefettura come assuntore. Sempre a Sala Baganza segnalata alla Prefettura una studentessa trovata con mezzo grammo, sempre di hashish.

A Medesano è stata denunciata per porto di armi o oggetti atti ad offendere, una donna, con precedenti, trovata in possesso di un coltello, una spranga di ferro ed un martello, tutto posto sotto sequestro.

Sempre a Medesano, i carabinieri del posto, intervenuti peri un incidente stradale, a seguito del controllo delle condizioni psicofisiche sul conducente, lo hanno denunciato per guida sotto l’effetto di stupefacenti, in quanto positivo ai cannabinoidi.