Città al setaccio, raffica di denunce per droga e un 31enne arrestato: doveva scontare 9 anni ma era in giro per Parma

Proseguono i controlli del fine settimana disposti dal Comando Provinciale di Parma. Tra venerdì e sabato, i carabinieri della Compagnia ducale, hanno presidiato la zona del centro, i parchi e le aree più sensibili. Il dispiegamento di forze che ha visto impegnati diverse decine di militari, anche in borghese, ha avuto lo scopo di prevenire lo spaccio, le aggressioni ed i piccoli atti di vandalismo che generalmente nei fine settimana sono più frequenti. I controlli si sono concentrati nelle zone di in via Verdi, via Farini, Piazza Ghiaia, Stazione Ferroviaria, via San Leonardo ed i parchi ed hanno riguardato oltre 150 persone tra cui molti giovani e diverse autoveicoli. Una persona è stata arrestata, diverse denunciate e segnalate. L’arrestato è un 31enne a cui è stato notificato un ordine di carcerazione del Tribunale di Bolzano in quanto deve scontare oltre 9 anni di reclusione. Diversi i reati per i soggetti denunciati: un 36enne extracomunitario è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio, in quanto trovato in via Massimo D’Azeglio con dosi di cocaina e hashish. Due cittadini nigeriani di 29 e 30 anni sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale: a seguito di un controllo nel Parco Falcone Borsellino per assicurarsi la fuga ed evitare così l’identificazione, hanno aggredito i militari. Nei confronti del 29enne è emerso anche un decreto di espulsione da parte del Prefetto di Parma. Un 31enne è stato poi denunciato per furto aggravato in quanto sorpreso a rubare in un negozio delle casse acustiche del valore di 150 euro. Mentre in pieno centro cittadino nel corso dei controlli un 37enne è stato trovato con un coltello a serramanico e denunciato per porto di oggetti ad offendere. Diverse le persone segnalate alla Prefettura quali assuntori, di cui alcuni giovani. Sequestrati oltre 15 grammi di stupefacente. Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sulle principali vie di scorrimento sono stati fermati oltre 70 mezzi. Un 23enne è stato fermato e sottoposto al controllo con l’etilometro da cui è risultato aver ha superato i parametri consentiti per mettersi alla guida.