Controlli dei carabinieri, denunce per droga, truffe e maltrattamenti: sequestro di hashish e eroina

Controlli dei carabinieri nella giornata di ieri, venerdì 30 aprile, tra Parma e provincia. Le persone controllate sono state complessivamente 250, oltre a 40 locali. A Parma, i militari, con il supporto di due unità del Nucleo Cinofili di Bologna, hanno effettuato un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei parchi del centro cittadino. Il fiuto dei cani dell’Arma ha permesso di trovare numerose dosi di hashish ed eroina nascoste tra i cespugli. Un cittadino tunisino di 30 anni, trovato in possesso di droga e di due bilancini di precisione,è stato denunciato per violazione della normativa sugli stupefacenti.

Durante i controlli sono stati inoltre rintracciati e segnalati tre extracomunitari irregolari sul territorio nazionale. Altre tre persone, residenti a Parma venivano, sono stati segnalati come assuntori di stupefacenti. A Monticelli Terme, i militari hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma, un uomo per il reato di truffa. Il truffatore è riuscito a farsi accreditare la somma di 2.600 euro da una persona residente a Montechiarugolo senza però inviare la merce concordata.

A Tizzano Val Parma, i Carabinieri hanno denunciato altri quattro truffatori, che hanno agito online: i malviventi infatti si sono fatti accreditare 700 euro da una giovane tizzanese per l’acquisto di un pc portatile, mai consegnato.

I carabinieri sono intervenuti poi per tre liti in famiglia: due a San Pancrazio e uno a Colorno. Tre persone sono state denunciate per maltrattamenti in famiglia. L’Arma dei carabinieri invita chiunque versasse in situazioni di disagio in ambito familiare di rivolgersi

prontamente alle autorità al fine di prevenire più gravi conseguenze.