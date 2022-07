Controlli dei carabinieri a Fidenza: segnalati sei consumatori di droga: 55enne denunciato perché guidava ubriaco

Nei giorni scorsi i carabinieri di Fidenza ha intensificato i controlli preventivi, coordinati dal Comando Provinciale Carabinieri di Parma, concentrando uomini e mezzi lungo le principali arterie stradali e presidiando i principali luoghi di aggregazione. Ad esito dei controlli, che hanno impegnato uomini in uniforme e in borghese, sei persone sono state segnalate alla Prefettura come consumatori di stupefacenti. Uno di loro, un marocchino di 16 anni, controllato a Fidenza, aveva con se una dose di cocaina, mentre altri quattro, controllati tra Fidenza, Fontanellato e Soragna, sono stati trovati con piccole dosi di hashish. Particolare il caso di due senegalesi residenti a Soragna i quali, alla vista della pattuglia, si sono disfatti delle dosi di stupefacente, gettandole nei cespugli alle loro spalle

dove, però, era presente un militare in borghese che ha potuto facilmente recuperare la droga.

L’unico italiano, appena diciottenne, è stato trovato nei giardini pubblici di Fidenza, mentre si fumava uno spinello. Tutti, quindi, sono stati segnati alla Prefettura. Nel territorio del comune di Colorno, durante controlli alla circolazione stradale effettuati assieme alla Polizia Locale, un tunisino di 55 anni è stato denunciato alla Procura per guida in stato di ebbrezza alcolica perché trovato al volante con 1.10 grammi di alcol per litro. A Busseto, infine, un 50enne italiano, controllato sulla pubblica via, è stato denunciato per porto ingiustificato di arma bianca essendo stato trovato in possesso di un coltellino, poi sequestrato. Nel corso dell’intero servizio i Carabinieri della Compagnia di Fidenza hanno controllato un totale di 72 persone e 54 mezzi.