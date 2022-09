Controlli tra Langhirano e Traversetolo, guidano ubriachi e consumano droga: multe per oltre 6 mila euro

Continuano i controlli dei carabinieri alla circolazione stradale nel fine settimana. Nella notte di venerdì 16 e sabato 17 settembre, i militari di Langhirano e Traversetolo, sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio al fine di prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera”. I posti di controllo sono stati effettuati nei punti più sensibili della circolazione stradale ed in corrispondenza dei locali della movida. I controlli sono avvenuti mediante l’ausilio dell’etilometro.

Al termine del servizio sono stati due i deferiti all’Autorità Giudiziaria per guida in stato d’ebbrezza e mancanza di documento di riconoscimento, nonché tre persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Sono state elevate sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per un ammontare di 6.176 euro, con ritiro della patente di guida e sequestro amministrativo del mezzo.