Lotta alle baby gang, centro storico passato al setaccio: identificati 180 giovani, tra cui 47 minorenni

Nel corso del fine settimana la città è stata passata al setaccio grazie a controlli massicci che hanno visto l'impiego di numerose pattuglie di tutte le forze di polizia: 4 della polizia di stato con un operatore della scientifica, due dei carabinieri, due della guardia di finanza e 2 della polizia locale.

Dopo un briefing iniziale le pattuglie, coordinate da due funzionari della Questura, sono state dislocate nelle vie del centro. I controlli si sono svolti tra Piazza Garibaldi, il Battistero, via Cavour, Piazza Ghiaia, viale Mariotti e viale Toschi, tutti i luoghi dove si ritrovano gruppi di giovani. Il servizio iniziato nel primo pomeriggio è poi proseguito lungo tutto l'arco della serata.

Oltre a un pattugliamento a bordo delle autovetture, è stato effettuato anche un servizio a piedi lungo via Cavour e i principali luoghi frequentati dai più giovani. Numerosi sono stati i controlli e le identificazioni effettuate dagli agenti in divisa. In particolare sono stati controllati oltre 180 giovani di questi 4 sono risultati positivi alla banca dati in quanto già con precedenti in materia di possesso di oggetti atti ad offendere e ubriachezza.

Durante i controlli presso le pensiline dell’autobus presenti in viale Mariotti è stato fermato un gruppo di giovani e tra questi un ragazzo italiano di 19 anni. Il ragazzo si è subito mostrato insofferente ai controlli e ha dichiarato di avere con sé della droga. Il giovane è stato condotto in Questura per essere fotosegnalato. Il ragazzo aveva mezzo grammo di hashish: è stato segnalato per possesso di droga per uso personale.

A conclusione del servizio tutte le schede contenenti i nominativi delle persone identificate sono state raccolte e verranno valutate ai fini di una successiva segnalazione all’Autorità Giudiziaria o per le persone ritenute socialmente pericolose sarà valutata l’adozione di provvedimenti a firma del Questore quali ad esempio misure di prevenzione di carattere personale come il foglio di via obbligatorio o l’avviso orale.