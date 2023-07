Polizia: controlli a tappeto in piazzale della Pilotta, zona stazione e locali etnici

Continuano i servizi straordinari controlli del territorio finalizzati ad assicurare una costante attività di prevenzione e presenza sul territorio della Polizia di Stato ed aumentare la percezione della sicurezza nei cittadini.

Nella giornata di ieri, infatti, sono stati nuovamente posti in essere servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del crimine diffuso, oltre che alla verifica della regolarità amministrativa di diversi negozi etnici.

Le pattuglie delle Volanti sono state supportate da diversi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, nonché da un nucleo specializzato sia della locale Questura che della Polizia Locale.

Uno degli obiettivi è stato quello di sottoporre alcuni esercizi commerciali etnici, preventivamente individuati anche in base alle segnalazioni provenienti dalla cittadinanza, ad un controllo amministrativo, teso a verificarne la regolarità e, quindi, il rispetto della normativa vigente.

Nell’ambito di tali controlli, in occasione dei quali sono state complessivamente impiegate 6 pattuglie, sono stati controllati nello specifico alcuni negozi etnici in zona Stazione.

I negozi controllati sono risultati, all’esito di un primo esame, in regola, benché la loro situazione verrà ulteriormente esaminata da parte degli Uffici competenti.



Nel corso dell’attività, un equipaggio del Reparto prevenzione crimine ha controllato 1 esercizio commerciale dedito alla somministrazione di cibo e bevande già in passato oggetto di esposti. Tutti gli accertamenti sono stati trasmessi alla Polizia Amministrativa al fine di rilevare eventuali infrazioni alla normativa vigente in materia di licenze e somministrazione bevande e alimenti.Nel corso del servizio sono stati effettuati 3 posti di controllo nell’ambito dei quali sono stati controllati 30 veicoli. Sono state identificate 74 persone, 19 delle quali sono risultate positive alle banche dati in uso alle forze di polizia.