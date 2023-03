Forzano il cancello dell'ex convitto di Fornovo e rubano centinaia di piastrelle, poi la fuga a piedi nei boschi e l'inseguimento: è caccia alla banda

Nel pomeriggio di ieri sono arrivate ai carabinieri, tramite il 112, diverse segnalazioni di movimenti sospetti nei pressi dell’ex convitto “Villa Carona” di Fornovo Taro. In particolare la presenza di un furgone bianco con delle persone che cercavano di forzare il cancello di accesso alla struttura, ormai non utilizzata e posta in una zona di campagna. Immediato l’allarme alla pattuglia della locale Stazione, che in pochi minuti ha raggiunto il luogo, provocando la fuga dei ladri che sono scappati a piedi nei boschi circostanti. L’arrivo dei militari infatti ha impedito loro di portare a termine il colpo, costringendoli ad abbandonare il furgone, trovato all'interno del cortile con le portiere aperte e tutto il materiale che stavano tentando di trafugare ancora sul cassone: centinaia di piastrelle che probabilmente i ladri avrebbero rivendute o riutilizzate in qualche altro cantiere dopo averle prelevate a “costo zero”.

I carabinieri di Fornovo hanno sequestrato il veicolo e recuperato il materiale e ora sono in corso le indagini per identificare i responsabili.