Coronavirus e vaccini: boom di richieste nel primo giorno di prenotazione per gli over 85

Sono iniziate oggi 15 febbraio le prenotazioni per le persone dagli 85 anni compiuti in su che si vogliono vaccinare contro il coronavirus. E alle ore 16 erano già 4.685 gli appuntamenti messi in calendario, con i primi fissati per domani 16 febbraio al centro vaccinale dell’Ospedale Maggiore.

“Abbiamo registrato fin da subito una straordinaria adesione con tantissime richieste di prenotazione – afferma Anna Maria Petrini, commissario straordinario dell’Azienda Usl di Parma – “Questo è un fatto molto positivo, perché la vaccinazione è fondamentale per combattere questa pandemia. Il grandissimo afflusso di richieste ha causato però anche qualche rallentamento e, a tratti, brevi sospensioni delle attività di prenotazione sui vari servizi disponibili al telefono e on line, ma anche agli sportelli prenotazione sia aziendali che delle farmacie. Si tratta di alcuni problemi tecnici, risolti o in corso di risoluzione, dei quali ci scusiamo con i cittadini per i possibili disagi”.

“Non è necessario affrettarsi e concentrare tutte le richieste in questi primi giorni - conclude Petrini - L’obiettivo è vaccinare tutti gli aventi diritto che ne fanno richiesta”.

Si ricorda che da oggi (15 febbraio), le prenotazioni sono aperte solo per le persone che hanno 85 anni compiuti e oltre. Dal 1° marzo sono aperte anche per le persone dagli 80 agli 84 anni inclusi. Per le persone che per fragilità o altre condizioni non possono andare a farsi vaccinare dei punti di vaccinazione nei Distretti, e che non usufruiscono già del servizio di assistenza domiciliare integrata, la vaccinazione sarà organizzata al domicilio: successivamente queste persone verranno contattate dagli operatori dell’Azienda Usl per programmare la vaccinazione.

Le vaccinazioni si possono prenotare al numero verde dedicato alle vaccinazioni 800.608.062 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13, agli sportelli unici CUP dell’Azienda Usl di Parma presenti su tutto il territorio provinciale, nelle farmacie di Parma e provincia che già svolgono il servizio di prenotazione CUP, e con modalità online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico, l’App ER Salute, il CupWeb (www.cupweb.it).

Le informazioni aggiornate su dove e come prenotare le vaccinazioni sono disponibili e aggiornate nella sezione “Vaccinazioni anti covid-19 tutte le informazioni utili” presente nella home page del sito www.ausl.pr.it.

