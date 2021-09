Coronavirus e vaccini: sabato 18 settembre open day a Medesano

Prosegue l’attività dell’Ausl di Parma con l’organizzazione di nuovi open day vaccinali nei comuni della provincia, grazie anche alla collaborazione dei Sindaci del territorio. Uno dei prossimi appuntamenti sarà alla Casa della Salute di Medesano, in via piazzale Rastelli 2, dove il 18 settembre, dalle 9 alle 14, i cittadini dai 12 anni in su potranno ricevere la somministrazione del vaccino Comirnaty di Pfizer- BioNTech.

“Vogliamo soddisfare tutte le richieste dei cittadini – assicura il direttore del Distretto Valli Taro e Ceno dell’AUSL Giovanni Gelmini – e siamo pronti ad organizzare, se necessario, altri open day vaccinali all’interno del territorio distrettuale”

“Ringraziamo l’Azienda Usl – ha commentato il Sindaco di Medesano Michele Giovanelli - per aver organizzato questo importante appuntamento, condiviso con l’Amministrazione comunale ed aperto a tutta la cittadinanza che ancora non ha fatto il vaccino anti-covid19. L’open day – ha proseguito - sarà per il nostro territorio un’occasione straordinaria per fare un altro passo avanti in questa sfida. I dati di Medesano sono confortanti, perché già oltre l’80% della popolazione ha effettuato almeno una dose del vaccino: dobbiamo mettere in campo un’ulteriore sforzo e far salire questi numeri. Il virus si sconfigge con la vaccinazione e con l’adozione dei soliti comportamenti che abbiamo ben imparato in questi 18 mesi: sanificazione delle mani, mascherina e distanziamento, oltre ad una particolare attenzione nei nostri comportamenti quotidiani.

PER PARTECIPARE

Con l’obiettivo di organizzare al meglio la giornata, per partecipare è necessaria la prenotazione, entro le ore 12 di martedì 14 settembre, chiamando il numero telefonico 0525/970450, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, oppure – con gli stessi orari – andando allo Sportello Cup della Casa della Salute di Medesano. Saranno accettate le prenotazioni in ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

COSA OCCORRE

Il giorno della vaccinazione, i maggiorenni devono portare un documento di identità, il modulo di anamnesi e il consenso informato compilati e firmati. I minorenni devono essere accompagnati da un genitore o da un adulto che sia stato delegato dai genitori e portare il modulo di anamnesi e il consenso informato compilati e firmati da entrambi i genitori. Tutti i moduli (anamnesi, consenso informato e delega) sono scaricabili dal sito www.ausl.pr.it in home page, cliccando su “Vaccinazione anti-covid 19 tutte le informazioni utili”, quindi su “Modulistica vaccinazioni anti-Covid19”.