Campagna vaccinale: chi ha diritto, quando e come prenotare, dove andare, cosa occorre

Petrini e Fabi: “L’obiettivo è mettere in sicurezza con il vaccino le persone più fragili, a partire dai grandi anziani. Siamo pronti per iniziare, secondo le indicazioni regionali e nazionali”

La campagna vaccinale contro il coronavirus prosegue. Dopo operatori del mondo della sanità, ospiti e operatori di strutture sanitarie per anziani e ultraottantenni assistiti a domicilio, la vaccinazione è ora offerta gratuitamente a un’altra fascia importante di popolazione: le persone più anziane, dagli 80 anni in su, che tra Parma e provincia sono circa 34 mila (di cui 17 mila gli over 85).

“In linea con le indicazioni regionali e nazionali – affermano all’unisono Anna Maria Petrini, Commissario straordinario dell’AUSL e Massimo Fabi, Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria - siamo pronti per implementare la campagna vaccinale, ora rivolta ai cittadini più anziani, persone fragili e maggiormente colpite da questa pandemia, che con il vaccino vogliamo mettere in sicurezza. Intanto continuano le somministrazioni per terminare la vaccinazione degli operatori sanitari, anziani ospiti di strutture e assistiti a domicilio, dove registriamo un’alta adesione degli aventi diritto”.

CHI HA DIRITTO Si parte con i grandi anziani, cioè dalle persone dagli 80 anni in su che a Parma e provincia sono assistite da un medico di famiglia.

QUANDO PRENOTARE LA VACCINAZIONE A partire da lunedì 15 febbraio le prenotazioni sono aperte per le persone nate nel 1936 o anni precedenti. Da lunedì 1 marzo possono prenotare le persone nate dal 1937 al 1941 compresi.

COME PRENOTARE Le vaccinazioni anti-covid19 si possono prenotare al numero verde dedicato alle vaccinazioni 800.608.062 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13, agli sportelli unici CUP dell’AUSL presenti su tutto il territorio provinciale (info su sedi e orari nel sito www.ausl.pr.it), nelle farmacie di Parma e provincia che già svolgono il servizio di prenotazione CUP, e con modalità online attraverso: il Fascicolo Sanitario Elettronico, l’App ER Salute, il CupWeb (www.cupweb.it). Al cittadino viene dato l’appuntamento con giorno, ora e luogo per la somministrazione della prima e della seconda dose.

PER DISDIRE E SPOSTARE L’APPUNTAMENTO E’ necessario chiamare il numero verde 800.608.062, o recarsi agli sportelli unici – CUP o in farmacia, o tramite le modalità on line sopra citate. Se impossibilitati a presentarsi è importante disdire l’appuntamento, per consentire di occupare tutti i posti disponibili, ed evitare sprechi di vaccini e risorse.

COSA OCCORRE PER PRENOTARE Sono sufficienti i dati anagrafici – nome, cognome, data e comune di nascita – o, in alternativa, il codice fiscale. Non serve la prescrizione medica.

COSA PORTARE IL GIORNO DELLA VACCINAZIONE Il giorno dell’appuntamento è necessario portare con sé, oltre alla tessera sanitaria, anche il consenso informato e il foglio anamnestico compilati e firmati. Questi ultimi due documenti, insieme al foglio informativo sul vaccino, sono consegnati al momento della prenotazione, se la prenotazione è effettuata agli sportelli unici-CUP e farmacie. I moduli sono invece da scaricare dal sito www.ausl.pr.it (sezione “Vaccinazioni anti-covid 19: tutto quello che c’è da sapere”) se si prenota telefonicamente. Si ricorda che per accedere alla sede vaccinale, è necessario indossare correttamente la mascherina e igienizzare le mani.

I PUNTI VACCINALI che verranno gradualmente aperti a Parma e provincia sono 5. A Parma città all’Ospedale Maggiore e al Pala Ponti di Moletolo; in provincia gli altri 3: all’Ospedale di Vaio (Fidenza), alla Casa della Salute di Langhirano, alla sede dell’AVIS di Borgotaro.

LA COLLABORAZIONE DI TUTTI Per garantire il migliore servizio, è necessaria la collaborazione di tutti. Chi non ha ancora il diritto alla vaccinazione (quindi chi non ha 80 anni o più) è invitato a non telefonare agli Uffici relazioni con il pubblico dell’AUSL e/o al proprio medico di famiglia: tutte le informazioni necessarie per accedere alla vaccinazione saranno rese disponibili in tempo utile. Non è possibile prenotare prima delle date previste per le varie fasce di età.

PER INFORMAZIONI Consultare i siti www.ausl.pr.it e www.ao.pr.it