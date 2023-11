Covid e influenza: aumentano gli accessi al pronto soccorso di Parma

L'influenza e il Covid tornano a far parlare. Crescono infatti anche a Parma i contagi per il Coronavirus e anche per quanto riguarda l'influenza stagionale.

Al pronto soccorso di Parma gli accessi sono in aumento (oltre il 30% in più i casi Covid nell'ultima settimana), infatti, tanto che i medici consigliano la vaccinazione per evitare guai importanti alla salute, soprattutto per quanto riguarda le categorie a rischio e le persone fragili.



Si tratta di in modo che aiuterebbe a prevenire l'intasamento del pronto soccorso, come sta avvenendo in questi giorni, e a tenere a bada lo stato di salute evitando complicazioni importanti.