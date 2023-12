Cozzano, incendio in un fienile: in fiamme nella notte più di 1.000 balloni di fieno e alcuni mezzi agricoli

Vigili del fuoco al lavoro da ieri notte dalle ore 00.50 a Cozzano per l’incendio di un fienile. Sul posto dalla notte, per le attività di spegnimento e messa in sicurezza, sono presenti una squadra del distaccamento di Langhirano e una squadra della caserma Centrale di Parma.

L’incendio ha coinvolto una struttura adibita a fienile con all’interno più di 1.000 balloni di fieno e alcuni mezzi agricoli. Le attività di spegnimento sono ancora in corso.