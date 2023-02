Crolla parte di un edificio in ristrutturazione, tragedia sfiorata a Langhirano

Tragedia sfiorata nel pomeriggio del primo febbraio a Langhirano, dove si è verificato il crollo parziale di un edificio in ristrutturazione alto diversi piani, in via Grandi. Si tratta di un ex salumificio (Bianchi) all'interno del quale erano presenti alcuni operai al lavoro. Gli stessi operai erano impegnati nella ristrutturazione quando, secondo le prime informazioni, alcuni di loro a un certo punto si sarebbero resi conto del crollo che stava per avvenire e sono scappati, allontanando tutti i presenti in zona. Il crollo dei ponteggi ha coinvolto un plesso presente nelle vicinanze. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Langhirano, alcune squadre da Parma ed il Nucleo cinofili vigili del fuoco di Reggio Emilia. Non ci sono stati feriti.