Dà in escandescenza per strada e insulta gli automobilisti: multata per ubriachezza

Dà in escandescenza per strada nel quartiere San Leonardo. Le Volanti intervengono, ieri intorno alle 23.30, e la multano perché ubriaca. I fatti: sul posto era presente una donna intenta ad urlare frasi sconnesse all’indirizzo delle auto in transito.

La persona è stata identificata dagli operatori per una cittadina straniera senza fissa dimora.

La stessa non è riuscita a fornire alcuna spiegazione circa la sua presenza in quel luogo. Inoltre, ubriaca (alito vinoso, tono molto alto della voce, modo di parlare sconnesso e atteggiamento particolarmente molesto), si è mostrata totalmente incurante della presenza degli agenti, continuando a urlare frasi senza senso e a muoversi in modo scomposto.

Dagli accertamenti sulle banche dati, è emerso che fosse in regola sul territorio nazionale in quanto titolare di un permesso di soggiorno.

Al termine degli accertamenti, la donna è stata sanzionata per ubriachezza.

Dato lo stato in cui versava, è stata portata al Pronto soccorso.