Da Parma in arrivo venti ambulatori per i terremotati di Siria e Turchia

Anche Parma si muove, in accordo con le Autorità delle Turchia e della Siria, per attivare una raccolta di aiuti e fronteggiare la catastrofe umanitaria. Da parte della Pubblica Assistenza Seirs Croce Gialla di Parma verranno donati come primo aiuto urgente, 10 Shelter Ikea componibili alla Turchia e 10 Shelter Ikea componibili, alla Siria, per essere utilizzati come ambulatori o strutture di primo intervento. Strutture realizzate espressamente da Ikea International per affrontare le emergenze sociali e sanitarie. Queste strutture fanno parte delle riserve strategiche dell'associazione per affrontare le grandi emergenze. "Successivamente, verranno inviati ulteriori aiuti, attraverso le donazioni che riceveremo - spiega Luigi Iannacone di Seirs Croce Gialla Parma -. Per chi vuole aiutare la popolazione Turca e Siriana, sono stati attivati i seguente conti correnti: Crèdit Agricole conto corrente n. 35600614 Iban : IT82 R 06230 12710 0000 35600614. Causale: Emergenza Turchia. BPER BANCA – Parma Agenzia 1 Iban: IT33 M05387 12702 00000 3560132. Causale: Emergenza Siria. Con le donazioni economiche, acquisteremo prodotti e vestiario nuovo".

Inoltre Seirs Croce Gialla di Parma, in prima linea anche per aiutare la popolazione ucraina colpita dalla guerra, richiede la disponibilità di prodotti e beni necessari, come pacchi alimentari (prodotti alimentari a lunga scadenza o cibo in scatola), alimenti per bambini, pannolini per bambini, assorbenti, coperte nuove, farmaci da banco, disinfettanti, garze, bende. La sede della raccolta delle donazioni è quella della Pubblica Assistenza Seirs Croce Gialla di Parma, in via Mantova, 68. Il riferimento Centro Vaccinale, ingresso mezzi di soccorso, dalle ore 08.00 alle 18.30.