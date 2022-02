Danneggia e buca in una notte le gomme di 11 auto: 70enne incastrato da testimoni e telecamere

Notte del 6 di febbraio da dimenticare per i proprietari di 11 autovetture che abitano tra via Toscana, via Mantova ed Edoardi da Erba. Infatti, al risveglio, hanno trovato le gomme danneggiate da ignoti.

I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, al termine dell’attività investigativa, hanno denunciato un settantenne, residente nella zona in cui commetteva i danneggiamenti. Le indagini sono scaturite a seguito delle diverse denunce presentate nei giorni successivi. L’acquisizione e l’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e le dichiarazioni di alcuni testimoni hanno consentito di individuare l’autore. Proprio le telecamere di un negozio hanno immortalato il 70enne intento a danneggiare 8 pneumatici di 4 autovetture. A seguito dei numerosi riscontri i militari della Stazione hanno denunciato l’uomo.