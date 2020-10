Delegato sindacale licenziato: gli autisti bloccano gli ingressi di Autamarocchi all'Interporto

Alcuni autisti della ditta Autamarocchi stanno protestando all'Interporto di Fontevivo, dalle prime ore di stamattina lunedì 12 ottobre, davanti all'ingresso della ditta per il licenziamento di un delegato sindacale. I lavoratori, aderenti al sindacato di base Si Cobas, si trovano di fronte ai cancelli e stanno bloccando gli ingressi. La protesta è scattata all'alba, verso le ore 5: secondo gli autisti, che si trovano davanti alla sede con le bandiere del sindacato - protagonista delle lotte nel settore della logistica e all'interno della stessa azienda nei mesi scorsi - il lavoratore sarebbe stato licenziato a causa della sua attività sindacale.

La protesta è stata anche attivata per chiedere l'applicazione del Contratto nazionale. "State riducendo la categoria degli autisti ad affamati, che non riescono più a curare i propri figli. E chi si lamenta? Viene sottoposto a sanzioni disciplinari". Sul posto sono arrivati i carabinieri: non ci sono problemi di ordine pubblico.