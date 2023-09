Evade dai domiciliari per derubare i turisti di un albergo in centro città: denunciato dai carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Parma hanno denunciato tre persone ritenute responsabili dei reati di ricettazione (la prima), ed evasione (le altre due).

Si tratta nello specifico di una moldava 40enne, ritenuta responsabile di ricettazione perché la stessa sottoposta a perquisizione durante i controlli da parte dei carabinieri, è stata trovata in possesso di un Iphone 13, che è risultato rubato negli ultimi giorni ai danni di una attività commerciale con sede a Modena.

I due soggetti denunciati per evasione sono italiani, un 63enne e un 38enne, entrambi sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Entrambi si sono allontanati dai rispettivi luoghi di detenzione senza la prevista autorizzazione violando, in questo modo, gli obblighi loro imposti.

Approfondendo gli accertamenti i carabinieri hanno anche scoperto che il 38enne si è reso responsabile anche del furto di due borse.

In particolare i carabinieri, acquisita la denuncia di furto di un turista alloggiato in una struttura alberghiera del centro, si sono resi conto che l’uomo evaso dai domiciliari, era perfettamente somigliante alle indicazioni psicosomatiche fornite dal negoziante. Ulteriori indizi sono arrivati dalla visione delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza installate proprio nella struttura, dove i carabinieri hanno raccolto indiscutibili elementi a carico dell’uomo ritenuto responsabile del furto, avvenuto lo scorso 17 settembre, venendo immortalato il momento in cui l’uomo si appropriava di due borse da viaggio contenenti, tra l’altro, materiale informatico e monili in oro.