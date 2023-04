Dipendente 'infedele' ruba gasolio dal camion della ditta per cui lavora: 36enne denunciato

Un rumeno di 36 anni, dipendente di una ditta di trasporti di Fidenza, è stato sorpreso dai carabinieri della Sezione Radiomobile mentre rubava da uno dei camion dell’azienda di cui è dipendente. Il fatto è accaduto nella serata dell'11 aprile a Fontevivo, presso il Piazzale Europa dell’interporto Cepim, Il lavoratore è stato fermato dalla vigilanza, per un probabile furto di gasolio.

La pattuglia, intervenuta a seguito di chiamata al 112, dopo aver identificato il 36enne, ha verificato che in terra nelle vicinanze del camion erano presenti una tanica piena di gasolio e un tubo di plastica. La perquisizione dell’autovettura ha consentito di trovare un ulteriore tubo di plastica e 21 litri di gasolio. Condotto in caserma il 36enne è stato denunciato per furto e quanto prelevato dai serbatoi restituito al proprietario.