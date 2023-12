Una discarica abusiva vicino a casa con rifiuti speciali, sequestrata area di 1.400 metri quadrati: imprenditore denunciato

Nella scorsa mattinata i Carabinieri della Stazione di Salsomaggiore Terme e del locale comando dei Carabinieri Forestale, nell’ambito delle attività di contrasto agli illeciti ambientali che costituiscono uno degli obiettivi dell’attività dell’Arma, hanno effettuato dei controlli sul rispetto delle normative in ambito ambientale e verifiche in ordine al regolare smaltimento dei rifiuti.

I militari, con l’ausilio anche di personale tecnico dell’Arpae Emilia Romagna di Parma, si sono concentrati in particolare su un terreno, già individuato in precedenza nel corso dei servizi di controllo del territorio, posto in prossimità di un’abitazione dove risultavano presenti e abbandonati in maniera indiscriminata ingenti quantitativi di diverse tipologie di rifiuti speciali non pericolosi, quali scarti di edilizia, materiali plastici e legnosi, depositati in maniera

incontrollata. All’esito degli accertamenti l’area, di circa 1400 metri quadrati, è stata posta sotto sequestro, mentre il proprietario del terreno, un imprenditore 60enne, è stato denunciato alla Procura della Repubblica perché ritenuto responsabile del reato di abbandono incontrollato di rifiuti.