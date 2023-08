Litiga con il vicino e gli distrugge la cassetta della posta: denunciato magrebino

I carabinieri di Busseto hanno denunciato un magrebino, con diversi precedenti di polizia, poiché ritenuto responsabile dei reati di violazione di domicilio e danneggiamento. In particolare i carabinieri di Busseto, nei giorni scorsi, hanno raccolto la denuncia di un cittadino, il quale si era ritrovato la cassetta postale, posta all’interno del suo giardino, gravemente danneggiata.

I carabinieri, portatisi sul posto per eseguire un sopralluogo, hanno constatato il danneggiamento lamentato, individuando a breve distanza delle telecamere comunali e private, che avrebbero potuto aver ripreso l’autore del reato. La paziente opera di visione delle immagini, ha permesso nel giro di qualche giorno, di scoprire il responsabile: i fotogrammi hanno consentito di ricostruire i movimenti di un giovane extracomunitario, noto per i suoi numerosi precedenti e anche per il carattere irascibile.

Questi, nottetempo, è immortalato mentre scavalca la cancellata e danneggia la cassetta postale. A scatenare l’atto delittuoso, pare ci siano cattivi rapporti di vicinato, che porterà comunque lo straniero, regolare sul territorio italiano, a rispondere alla Procura della Repubblica di Parma di danneggiamento, In questo caso se si offrisse di risarcire il danno, potrebbe almeno provare a limitare le conseguenze di un giudicato penale.