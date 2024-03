Sicurezza sul lavoro, manca il documento di valutazione dei rischi: negozio di Bedonia multato per quasi 5 mila euro

Nell'ambito di alcuni controlli per la sicurezza sul lavoro alcuni giorni fa i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Parma, insieme al personale della Stazione Carabinieri di Bedonia, hanno proceduto al controllo di alcune attività commerciali presenti nel Comune. In una delle attività controllate dedite alla vendita di molteplici tipi di merci, sono state riscontrate infrazioni in materia di sicurezza, tra cui il mancato aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, strumento indispensabile per individuare e prevenire possibili rischi sul luogo di lavoro. A seguito delle violazioni accertate sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 4 mila e 800 euro, con l’intimazione a produrre entro le 24 ore il documento aggiornato, pena la sospensione dell’attività.