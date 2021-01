Domani Parma in zona arancione: ecco cosa cambia per un giorno

Domani, lunedì 4 gennaio, Parma torna in zona arancione per un giorno. Martedì 5 e mercoledì 6 gennaio sarà di nuovo zona rossa. In sostanza mentre nella zona rossa è vietato qualsiasi spostamento se non per ragioni di necessità, salute o lavoro con autocertificazione, nella zona arancione è possibile spostarsi liberamente all'interno del proprio comune ma non si può uscire dal comune e dalla regione senza autocertificazione.

Anche nella zona arancione rimane in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5. In ogni caso oggi sono in vigore anche le deroghe per massimo due persone che consentono gli spostamenti per andare a casa di amici o parenti. Nella zona arancione è possibile uscire dal proprio comune per acquistare qualcosa che non sia reperibile dove si abita o non ci sia una convenienza economica nel fare la spesa al di fuori del proprio municipio. L'autocertificazione serve per chi ha necessità di uscire dal proprio comune o dalla propria regione per i motivi di lavoro, salute, estrema necessità e urgenza. Sono aperti tutti i negozi tranne bar e ristoranti che possono comunque fare consegna a domicilio e asporto. Sono aperti i parrucchieri, i barbieri e i centri estetici. Ricapitolando, nella zona arancione:

si possono effettuare spostamenti all'interno del proprio comune liberamente dalle 5 del mattino alle 22;

si possono effettuare spostamenti al di fuori del proprio comune per fare visita a parenti e amici ma sempre all'interno della propria regione;

non si può uscire dalla propria regione;

ci si può spostare fuori dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, percorrendo una distanza non superiore a 30 chilometri e senza recarsi nel capoluogo di provincia;

Rimane comunque possibile, nella zona arancione come nella zona rossa, spostarsi tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o l'affidatario o per condurli in casa propria. È consentito andare in chiesa dalle 5 alle 22 e sono consentite le passeggiate e le attività motorie. Permesso anche raggiungere parchi pubblici e giardini all'interno del proprio comune, il gioco dei bambini all'interno di parchi e ville e lo spostamento per partecipare a funerali di parenti. Fare rientro al domicilio o alla propria residenza è sempre consentito (nelle ore in cui non è in vigore il coprifuoco). All'interno degli esercizi deve essere assicurata la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di un metro (per intenderci: niente "classica" fila alle casse, bisogna restare lontani). Gli ingressi devono essere dilazionati in modo che non si creino assembramenti all'interno dei locali e non si deve rimanere nel negozi più del tempo necessario per l'acquisto di beni. Come spiegano anche le Faq del Governo ul sito della presidenza del consiglio dei ministri, per quanto riguarda i negozi in zona arancione: