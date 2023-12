Era ai domiciliari ma in garage aveva uno scooter rubato: 39enne denunciato per ricettazione

Nel corso del controllo di un 39enne sottoposto dal Tribunale di Parma al regime degli domiciliari, i carabinieri della Stazione di Monticelli Terme hanno rinvenuto nel garage della sua abitazione uno scooter rubato. Fra le attività istituzionali dell’Arma vi è anche quella relativa al controllo dei soggetti

sottoposti alle misure alternative al carcere. Un compito delicato e gravoso, perché dal momento in cui il soggetto viene preso in carico i controlli devono essere costanti e nello stesso tempo effettuati in orari sempre diversi per garantire il massimo dell’efficacia possibile in termini di controllo.

Nel corso di uno di questi specifici servizi i Carabinieri di Monticelli Terme, si sono recati presso l’abitazione dell’uomo al fine di verificarne la presenza, ma del soggetto in quel momento non c’era traccia. I militari hanno così effettuato una ricerca all’interno dell’abitazione e dentro il garage hanno rinvenuto uno scooter, circostanza che è apparsa fin da subito molto strana.

I carabinieri hanno voluto vederci chiaro e dai successivi accertamenti è risultato che lo scooter era di proprietà di un 68enne parmigiano che ne aveva denunciato il furto nel mese di settembre 2023. Il mezzo è stato così recuperato e restituito al legittimo proprietario che è stato ben felice di rientrarne in possesso. Per il 39enne invece è scatta la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma poiché ritenuto responsabile del reato di ricettazione.