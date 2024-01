Tentano di rubare la borsa ad una 70enne con il trucco delle monetine cadute ma lei reagisce: denunciate due donne

I Carabinieri della Stazione di Noceto hanno denunciato, alla Procura della Repubblica di Parma, due donne perché ritenute responsabili di furto con destrezza commesso nei confronti di una 70enne del luogo, utilizzando la tecnica delle monetine cadute per terra. I militari, coadiuvati anche da personale della Polizia locale, ieri mattina, sono intervenuti presso il centro commerciale di Piazza Calipari dove una signora, attraverso il numero d’emergenza 112 aveva riferito di essere stata avvicinata da due giovani donne che avevano tentato di rubarle la borsa, dalla stessa lasciata incustodita su un sedile della sua auto, dopo aver cercato di distrarla attraverso il trucco delle monete rinvenute a terra.

Da una prima sommaria ricostruzione dell’accaduto, infatti, le due giovani donne, di origini sud americane, avevano seguito l'anziana che aveva appena terminato di fare la spesa, ma non avevano fatto i conti con la scaltrezza della signora che, invece di abboccare al tranello dei soldi caduti e trovati dietro la sua autovettura, rispondeva a tono alla coppia e contattava immediatamente i Carabinieri, fornendo una loro dettagliata descrizione, facendole allontanare da quel luogo.

Grazie alla tempestività dell’intervento e alla coordinazione delle ricerche tra i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale, le due donne venivano individuate mentre cercavano di dileguarsi entrando in un esercizio commerciale. Accompagnate in caserma sono state identificate in due sudamericane, rispettivamente di 28 e 29 anni, residenti a Milano, una delle quali già gravata da numerosi precedenti per simili episodi.

Entrambe, al termine dei necessari accertamenti, sono state deferite all'Autorità Giudiziaria perché ritenute responsabili di tentato furto con destrezza in concorso e nei loro confronti è stato notificato l’avvio del procedimento amministrativo del foglio di via obbligatorio.