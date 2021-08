Dormono in albergo, dimenticano la droga sul tavolo e tornano a prenderla: denunciati due giovani

Hanno trascorso la notte all'interno di una camera di un albergo di Parma, hanno fatto colazione e - dopo aver regolarmente pagato il conto - sono usciti. Una coppia di giovani marocchini - lui 29 anni e lei 25 anni - ha però dimenticato 50 grammi di hashish sul tavolo della colazione.

Dopo essersi accorti della dimenticanza sono tornati in albergo per recuperare la droga ma hanno trovato i carabinieri, già avvertiti dalla direttrice della struttura di accoglienza. Per loro è scattata una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: i militari li hanno perquisiti - trovando altri grammi di hashish in tasca al 29enne - ed hanno perquisito anche la loro abitazione in provincia di Reggio Emilia. Quì hanno trovato numerose tessere telefoniche e un apparecchio elettronico per intercettare le microspie.

L'episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri, venerdì 6 agosto. Il responsabile della mensa, mentre effettuava le pulizie, ha visto la droga sul tavolo ed ha avvertito subito la responsabile, che ha chiamato i carabinieri. La coppia di giovani aveva prenotato la stanza tramite un sito internet, aveva trascorso la notte in albergo e - dopo la colazione ed il pagamento - era uscita dall'albergo. Una pattuglia del Nucleo Investigativo Carabinieri di Parma è arrivata sul posto: mentre i militari stavano ispezionando la stanza i due giovani sono tornati sul posto per recuperare la droga: dopo che un dipendente li ha riconosciuti sono stati subito fermati e perquisiti dai militari.