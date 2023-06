Dramma a Fidenza, macchina agricola prende fuoco: a bordo una persona, è gravissima in Rianimazione

Dramma a Castione Marchesi, frazione di Fidenza, dove sulla strada provinciale 588 R dei Due Ponti, nel tardo pomeriggio di oggi, 8 giugno, si è registrato un gravissimo infortunio. Ha infatti preso fuoco una macchina agricola con balloni. A bordo si trovava una persona, che adesso versa in condizioni critiche per le ustioni riportate.

Sul posto l'ambulanza di Busseto e l'Eliambulanza, che ha caricato il ferito per trasportarlo in ospedale. L'uomo ora si trova in condizioni critiche a causa delle ustioni e del fumo inalato e si trova ricoverato in Rianimazione.

IN AGGIORNAMENTO