Droga, 20 chili sequestrati e tre arresti: i dettagli dell'operazione

Il Colonnello Andrea Pagliaro, Comandante provinciale dei carabinieri di Parma, ha spiegato nel dettaglio l'operazione che ha portato all'arresto di tre persone, due uomini e una donna. Leggi qui.

Verso le ore 22 sono state notate due autovetture, un’Audi ed una Fiat, sopraggiungere nell’area interessata e parcheggiarsi un vicino all’altra. Dall’Audi è sceso un ragazzo con un sacchetto di carta bianco in mano, che senza perdere tempo consegnava all’uomo sopraggiunto, a bordo della Fiat. I due senza nemmeno salutarsi, risalivano a bordo delle rispettive auto e partivano in direzioni opposte. I carabinieri del Nucleo Investigativo, che avevano osservato l’intera scena anche attraverso l’utilizzo di un drone, si sono resi immediatamente conto che davanti ai loro occhi si era appena conclusa la cessione di cui avevano avuto notizia e senza indugi, attivavano l’intero dispositivo che, in breve tempo chiudeva tutte le vie di fuga e bloccava le due autovetture.

A bordo della Fiat, sulla quale viaggiava una coppia di italiani, è stata rinvenuta la borsa di carta di colore bianco che conteneva tre panetti di cocaina, per un peso di oltre 3 kg. L’Audi, condotta da un 27enne albanese, a seguito di un approfondito controllo è risultata provvista di un doppiofondo ricavato sotto la consolle centrale, il cui congegno di apertura era occultato fra i tasti del quadro strumenti. I militari del Nucleo Investigativo, dopo una attenta valutazione degli elementi in loro possesso, hanno deciso di estendere la perquisizione domiciliare all’abitazione della coppia dove sono stati rinvenuti ulteriori 17 Kg di marijuana confezionata in diversi involucri da 500 grammi. Al termine delle operazioni i tre sono stati arrestati per il reato di cessione e detenzione di sostanza stupefacente e associati presso la Casa Circondariale di Brescia.