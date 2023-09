Droga, aggredisce i carabinieri per evitare il controllo: arrestato in via San Leonardo

Aggredisce i carabinieri per evitare il controllo. E' successo ieri sera, 21 settembre, quando una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Parma Centro è intervenuta in via San Leonardo, insospettita dai movimenti di un ragazzo di origini nigeriane conosciuto dalle forze dell'ordine perché gravato da pregiudizi di polizia.

Il giovane, una volta raggiunto dai militari, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto probabilmente all’assunzione di bevande alcooliche e insofferente al controllo, ha iniziato ad aggredire verbalmente i militari, alzando il proprio tono di voce in maniera aggressiva e minatoria.

I carabinieri accortisi che lo straniero aveva occultato all’interno della bocca un involucro di colore bianco, presumibilmente riconducibile a stupefacente, chiedevano spiegazioni al giovane circa il contenuto dell’involucro.

Resosi conto di essere stato scoperto, ha aggredito a quel punto violentemente i militari con il chiaro intento di sottrarsi al controllo, con i militari che seppure a fatica, sono riusciti ad immobilizzarlo e a porlo in condizioni di sicurezza.

Successivamente il giovane è stato accompagnato all’ospedale Maggiore poiché dichiarava di avere ingerito poco prima alcuni involucri di sostanza stupefacente. Ma anche in ospedale ha assunto ancora una volta un comportamento violento. E' stato infine arrestato perché ritenuto responsabile di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.