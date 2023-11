Traversetolo, trovato negli scantinati di un condominio con 90 grammi di droga, carte di credito e prelievi bancari per 5mila euro: arrestato

I carabinieri del Comando Stazione di Traversetolo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 23enne ivoriano, residente in Toscana, ma di fatto senza fissa dimora.

Una pattuglia della Stazione di Traversetolo, attivata dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale di Parma, allertata da una telefonata al 112 è intervenuta a Montechiarugolo, in quanto alcuni residenti avevano segnalato la presenza nei locali lavanderia di un condominio di un soggetto che non aveva alcun titolo per stare lì.

La pattuglia, raggiunta velocemente la località segnalata, prendeva contatti con i condomini, particolarmente allarmati dalla presenza di quel giovane extracomunitario che a loro dire, con un trolley ed uno zaino al seguito, si era “sistemato” negli scantinati.

I carabinieri, all’interno del locale lavatoio hanno identificato il ragazzo, che però fin da subito è apparso estremamente nervoso ed insofferente al controllo, che fino a quel momento si era limitato alla richiesta di documenti.

Tale atteggiamento ha portato i militari ad effettuare nei suoi confronti una perquisizione personale che permetteva di rinvenire, nascosti all’interno del giubbotto 3 “pezzi” di hashish, per un peso complessivo di poco superiore ai 90 grammi.

Il ragazzo a questo punto è stato accompagnato in caserma dove all’interno del trolley sono state rinvenute diverse carte di credito, documentazione bancaria di varia natura e ricevute di prelievi bancari, per quasi 5.000 euro.

Gli elementi investigativi acquisiti, hanno permesso ai carabinieri di ipotizzare che lo stupefacente rinvenuto fosse destinato allo spaccio, e che le somme di denaro movimentate, altro non fossero che il provento dell’illecita attività.

Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro ed il 23enne ivoriano arrestato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Al termine delle formalità di rito il ragazzo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.