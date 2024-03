Dallo spinello in centro alle perquisizioni: sgominato giro di spaccio a Noceto

Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Noceto hanno portato a termine un’operazione di polizia nell’ambito del contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari del comune nocetano, sulla base di alcune segnalazioni ricevute, dopo avere controllato due giovani del luogo che stavano fumando uno spinello in pieno centro, oltre a procedere alla loro segnalazione all’Autorità Amministrativa come assuntori di sostanze stupefacenti, si sono ostinati nel risalire alla provenienza della droga consumata dai due ragazzi per fermarne la commercializzazione.

Nell’abitazione di uno dei fermati, nascosti in una piccola cassetta di sicurezza, sono quindi stati trovati 5 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 300 grammi e un bilancino di precisione.

Gli immediati e necessari accertamenti raccolti hanno fatto ricadere la responsabilità del possesso dello stupefacente rinvenuto a carico del fratello maggiore di uno dei ragazzi segnalati, presente in casa durante la perquisizione che, di fronte all’evidenza, ammetteva le proprie responsabilità.

Al termine delle operazioni lo stupefacente e il bilancino sono stati sottoposti a sequestro, mentre l’uomo, un 30enne, è stato arrestato perché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’autorità giudiziaria di Parma, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto per il 30enne l’obbligo di presentazione quotidiana alla P.G.