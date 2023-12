In auto con il supermarket della droga: sorpreso con hashish, coca e anfetamine, arrestato a Busseto

E’ stato fermato alla guida dell’auto per un normale controllo, ma lo stato di agitazione a un passo dal controllo dei carabinieri lo ha tradito. I militari lo hanno perquisito ed hanno rinvenuto 20 grammi di cocaina, 24 grammi di hashish e 22 pasticche di anfetamina.

È successo a Busseto , nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio , finalizzato al contrasto della microcriminalità e dei reati connessi allo spaccio di stupefacenti pianificato a livello provinciale .

Intorno alle 20 di qualche giorno fa, una pattuglia dei carabinieri in borghese, arrivata da Parma ed impegnata nel servizio coordinato , che ha interessato specificamente i comuni della Bassa, ha segnalato ai colleghi in divisa un'auto con a bo r do due persone sospette .

Il passeggero, un 25enne marocchino, è apparso molto agitato. Perquisito il giovane, a ll’interno del cappuccio del giubbotto sono stati subito rinvenuti un pezzo di hashish del peso di 24 grammi ed un sacchetto di nylon di colore bianco contenente 20 grammi di cocaina. A questo punto è scattata la perquisizione all’interno dell’abitazione del marocchino, dove dentro un cassetto di un mobile posto in camera da letto sono state trovate, all’interno di una bustina, altre 22 pasticche di colore rosa, che dall’esa me n arcotest, sono risultate essere anfetamine. Tutto lo stupefa c e n te rinvenuto è stato sequestrato .

Il 25enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.