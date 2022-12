Scuole, parchi, stazione e piazze del centro: Salsomaggiore al setaccio. Due denunce per droga e armi, tanti giovani segnalati

Droga e spaccio a Salsomaggiore, dove i carabinieri della Compagnia salsese hanno denunciato due ragazzi segnanando anche una decina di giovani consumatori sorpresi con un quantitativo di doga per uso pesonale.

Molti i controlli nelle principali piazze e parchi del centro cittadino, nonché nei pressi degli Istituti scolastici superiori e della Stazione ferroviaria. I militari della Stazione e del Nucleo Operativo tramite una serie mirata di attività di osservazione, hanno avuto modo di controllare numerose persone, tra le quali una decina sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti di diverso tipo, tutte sequestrate. Tutti sono stati segnalati alla Prefettura di Parma, per detenzione per uso personale di stupefacenti, soprattutto hashish e marijuana, ma anche una dose di cocaina.

Proprio la cessione di quest’ultima sostanza, ha portato i militari a intervenire nei pressi della Stazione ferroviaria, identificando, oltre l’acquirente, anche il “pusher”, un 20enne straniero ma residente in città con precedenti, che è stato denunciato per spaccio di stupefacenti. Sempre nei pressi della Stazione ferroviaria i militari hanno fermato due 18enni, trovati in possesso di piccoli quantitativi di hashish, per cui sono stati segnalati in Prefettura ma, uno di loro, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e denunciato per porto ingiustificato di arma. L’attività all’interno dei parchi, in particolare il Corazza e il Tommasini, ha consentito di individuare 6 giovani, tra i 19 e i 22 anni, che sono stati segnalati poiché trovati con piccole dosi di hashish e marijuana. Per un paio di consumatori, sorpresi con la droga mentre erano alla guida dei rispettivi veicoli, è stata anche ritirata la patente di guida.