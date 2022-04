La coca nascosta nelle calze e nei pacchetti di sigarette: smantellata a Fidenza la casa dello spaccio

Trovata e smantellata a Fidenza la casa dello spaccio. Cocaina a fiumi, venduta a domicilio da una insospettabile incensurata che aveva messo in piedi, direttamente all'interno della sua abitazione, un giro d'affari che girava attorno a un centinaio di clienti. Sequestrate duecento dosi per un valore sul mercato di migliaia di euro. La donna, 45enne di origini albanesi, incensurata, senza lavoro, è stata arrestata.

I fatti: nella tarda serata di ieri a Fidenza i carabinieri hanno eseguito un servizio presso un’abitazione segnalata come probabile centro di spaccio, in centro. Il blitz è scattato quando i militari hanno visto un cliente, che aveva appena acquistato una dose di cocaina. Nell’appartamento c’era una donna che deteneva circa un etto di coca, nascosta nelle calze e nei pacchetti delle sigarette già impacchettata per essere ceduta. Un’altra parte era sul tavolo. C’erano 1000 euro, proventi dell’attività di spaccio. La 45enne di origini albanesi, incensurata, senza lavoro, una persona insospettabile, è stata arrestata.

La consegna avveniva a domicilio: la gente arrivava e comprava la droga. Costo: 80 euro al grammo per la cocaina, sequestrate circa 200 dosi. Una bella fetta di mercato sottratta alla piazza di Fidenza. Un quantitativo di questo tipo significa che c’erano 100 clienti più o meno pronti ad acquistare. Ma le indagini non si sono esaurite e stanno prendendo un'altra direzione: resta infatti adesso da stabilire da dove arrivava la cocaina che poi veniva venduta.