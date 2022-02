Spaccia coca ed eroina ai clienti parmigiani, oltre 5mila cessioni in 7 anni: 36enne arrestato

Ha spacciato più di 5 mila dosi di droga, tra crack, cocaina ed eroina ai decine di clienti parmigiani tra il 2014 e il 2022, ottenendo un guadagno illecito per oltre 270 mila euro. Un 36enne nigeriano è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per detenzione ai fini di spaccio. Il pusher si trovava già in via Burla dopo l'arresto del 24 gennaio: quel giorno era stato bloccato all'interno del parco Ducale dopo un tentativo di aggressione ai danni di alcuni carabinieri.

Le indagini sul giro di spaccio del pusher, portate avanti dai militari con il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno preso avvio nell'ottobre del 2021: nel corso di un'identificazione il pusher ha cercato di disfarsi del suo cellulare che conteneva i numeri di decine di clienti 'fidelizzati' ai quali spacciava droga già dal 2014. I carabinieri, dopo aver sequestrato il telefono, hanno convocato i consumatori: una decina di loro hanno confermato di aver comprato la droga dal 36enne, che è stato anche riconosciuto in foto. La Procura ha accertato che, nel corso di 8 anni, il nigeriano ha spacciato 5.300 dosi di droga, per un importo complessivo di oltre 270 mila euro.

Il 24 febbraio del 2022 lo spacciatore era stato fermato da una pattuglia della radiomobile al parco Ducale: i militari gli hanno chiesto i documenti ma lui, in risposta, aveva reagito spingendo con violenza un carabiniere per cercare di scappare. Aveva anche gettato un involucro, poi recuperato: all'interno c'erano 40 grammi di droga, tra eroina, crack e cocaina. Per lui erano scattate le manette: ora la nuova imputazione per detenzione ai fini di spaccio.