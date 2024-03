Parma al setaccio: sei denunce tra coltelli, droga, mazze e clandestini

Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato messo in atto ieri dai carabinieri della Compagnia di Parma. Per tutto il pomeriggio di ieri e sino a notte fonda, numerose pattuglie hanno “setacciato” le zone centrali del comune di Parma con posti di controllo nelle principali arterie di accesso alla città

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Parma, delle Stazioni di Parma Centro, Parma Oltretorrente, Vigatto e San Pancrazio Parmense, hanno svolto mirati controlli nelle zone nevralgiche finalizzati – in particolare – alla prevenzione di reati contro il patrimonio, con specifico riferimento alle zone commerciali e ai quartieri densamente popolati. Non sono mancati i controlli in prossimità dei parchi, della Stazione Ferroviaria, di viale Toschi, via Trento, zona San Leonardo per verificare la presenza di “bivacchi” o gruppi di persone di interesse operativo. Il dato positivo, oggettivamente riscontrato, è fornito dal fatto che non sono stati registrati delitti predatori e nemmeno situazioni di criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il dispositivo messo in campo ha consentito di controllare complessivamente 76 veicoli e 120 persone. Non sono mancati soggetti che, a vario titolo, sono stati ritenuti responsabili di violazioni di carattere penale. Infatti sono stati denunciati alla locale autorità giudiziaria: per porto abusivo di armi e/o oggetti atti ad offendere un uomo e una donna, entrambi 40enni e residenti in città, trovati rispettivamente in possesso, senza giustificato motivo, il primo di una lima lunga circa 30 centimetri e la seconda di una bomboletta contenente spray al peperoncino; un 24 enne domiciliato in città, ma di origini lombarde, trovato in possesso di due diverse mazze da hockey della lunghezza di 170 e 90 centimetri; irregolari sul territorio dello Stato invece un moldavo di 37 anni, un tunisino di 27 anni che, alla vista dei militari ha anche tentato di darsi alla fuga, ma è stato raggiunto e, durante il controllo, trovato in possesso di 1,75 grammi di hashish e pertanto segnalato anche quale assuntore; un guineano di 19 anni che inizialmente ha tentato di spacciarsi per minorenne chiedendo di essere collocato in una comunità, ma a seguito di accertamenti veniva accertata la sua maggiore età.

Nel corso dello stesso servizio, oltre al cittadino extracomunitario già indicato, venivano segnalate all’autorità amministrativa, come assuntori di stupefacenti, 6 persone, 4 italiane, un nigeriano e un tunisino, trovate in possesso di modiche quantità di stupefacenti per uso personale (15,5 grammi circa di hashish, 1 circa di crack e 3 circa di marjuana). Durante il controllo effettuato a carico del magrebino, a poca distanza, occultato in una fioriera, venivano rinvenuti poco più di 21 grammi di hashish.

I controlli proseguono, non solo in città, ma anche su tutto il territorio della provincia e verranno intensificati in vista dell’esodo previsto per le festività pasquali.