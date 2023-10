Stazione, parchi e centro storico al setaccio: sei denunce e sequestri di droga. Oltretorrente: sporcizia in 4 negozi e lavoratori in nero. Sospesa un'attività e multe per migliaia di euro

Sei denunce, droga sequestrata, sanzioni per migliaia di euro. E' il bilancio di un servizio di controllo del territorio della Compagnia carabinieri di Parma, effettuato nelle ore serali e notturne di ieri, 6 ottobre. Monitorate oltre alla zona della Stazione anche quelle del Parco Ducale, di Piazzale della Pace, via Monte Altissimo, via Garibaldi, via San Leonardo e via Venezia fino a lambire la fascia pedemontana.

Il Comando Compagnia carabinieri di Parma ha agito insieme al Nucleo antisofisticazione e Sanità, al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Parma, con l’importante supporto dellesSquadre di intervento operativo, arrivate in rinforzo dal 5° Reggimento "Emilia Romagna" di Bologna. I vari reparti speciali dell’Arma inoltre sono state integrate dalle pattuglie della Polizia locale.

Al termine dei numerosi controlli a persone e veicoli, sono state denunciate in stato di libertà 6 persone, sequestrati 37 grammi fra hashish e marjuana ed elevate sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro.

In particolare i militari della Compagnia di Parma hanno denunciato un cittadino nigeriano residente a Parma: sottoposto a controllo all’interno del Parco Ducale, è risultato gravato da un provvedimento di espulsione dal territorio dello stato italiano emesso dal Questore di Parma; controllato all’interno del Parco del Naviglio, un giovane tunisino, gravato da altre denunce in materia di stupefacenti, che è stato trovato in possesso di 12 grammi di hashish e dnunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Considerati i recenti gravi episodi di violenza che hanno visto protagonisti giovanissimi in possesso di coltelli o strumenti atti ad offendere, si è dedicato particolare attenzione alla specifica problematica, settore in cui i controlli hanno permesso di denunciare in stato di libertà 4 persone, per il reato di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, sia italiane e che straniere trovate in possesso di coltelli ed altro materiale il cui porto non è consentito, portando al sequestro di 3 coltelli con lame di dimensioni che variano dagli 8 ai 10 centimetri, ed un manganello telescopico della lunghezza di 60 centimetri.

Le ispezioni effettuate congiuntamente al personale del NAS e NIL di Parma, hanno interessato diversi esercizi commerciali, ubicati nella zona dell’Oltretorrente. In 4 di questi esercizi, sono state rilevate carenze igienico sanitarie, poiché rinvenuta sporcizia diffusa nonché formazioni di ragnatele con presenza di aracnidi vivi.

È stata altresì riscontata la presenza di lavoratori senza regolare contratto. Una delle attività è stata sospesa per grave violazione in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Ai titolari degli esercizi sono state contestate le violazioni amministrative e comminate sanzioni pecuniari per un importo di oltre 4.500 euro. Venivano infine segnalati alla locale Prefettura, per uso personale di sostanze stupefacenti, nove giovani parmigiani, trovati in zone adiacenti il Parco Ferrari ed il Parco Ducale, in possesso di modica quantità di hashish e marjuana per uso personale.