Inseguito e bloccato vicino al casello autostradale: dentro una scatola di scarpe nascosta nel bagagliaio dell'auto trovato quasi un chilo e mezzo di hashish, arrestato

Arrestato con oltre un chilo di hashsih. E' successo ieri, 4 ottobre, quando una pattuglia del Norm carabinieri di Parma, nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio, finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, ha controllato un cittadino albanese poiché trovato in possesso di 1,3 chili di hashish.

Nello specifico, verso le 19, una pattuglia, impegnata nel controllo della prima periferia della città, con particolare attenzione alla zona attigua al casello autostradale A1, ha notato transitare una autovettura Bmw a forte velocità, guidata da un soggetto di origine albanese noto ai militari poiché coinvolto in pregresse vicende in materia di stupefacenti.

L’albanese, fermato dopo un breve inseguimento, appariva fin da subito agitato ed insofferente al controllo, un comportamento che ha insospettito i militari, che hanno deciso di effettuare una perquisizione del mezzo. Perquisita l'auto, all’interno di una scatola da scarpe, occultata sapientemente nel bagagliaio dell’autovettura, sono stati trovati 13 panetti di hashish del peso complessivo di 1,3 chili.

All’interno di un borsello, veniva rinvenuta la somma in contanti di 210 euro, un telefono cellulare e diverse schede sim.

Alla domanda, dove abitasse, l’uomo ha fornito indicazioni palesemente false, ma i carabinieri, attraverso una specifica attività info investigativa, sono risaliti all’effettivo luogo di dimora del giovane, un appartamento ubicato in città, in una palazzina in zona stadio, dove nascosto sotto il letto è stata rinvenuta la somma di 3.000 euro in contanti.

L’hashish rinvenuto, il cellulare ed i contanti, sono stati posti sotto sequestro. Vista la flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente, palesemente ai fini di spaccio, considerata la grande quantità rinvenuta, l’uomo è stato arrestato e come disposto dalla Procura della Repubblica di Parma, portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida.