Droga: i carabinieri setacciano i parchi, la stazione e una scuola di Fornovo. Segnalati 5 giovanissimi

I carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore, dopo i servizi antidroga che hanno interessato la cittadina termale, hanno predisposto controlli anche nella parte pedemontana del territorio di competenza, in particolare tra i Comuni di Fornovo, Sala Baganza, Medesano e Collecchio, interessando anche gli Istituti scolastici superiori, con mirate e specifiche attività al fine di contrastare la cessione e il consumo di droghe tra i più giovani.

In particolare, i militari della Stazione di Fornovo, insieme al personale in uniforme e in borghese della Compagnia, con l’ausilio delle unità cinofile antidroga del Nucleo carabinieri di Bologna, hanno eseguito dei controlli all'Istituto tecnico Gadda, presso la Stazione ferroviaria e degli autobus e nei parchi e zone adiacenti, molto frequentate da giovani e studenti.

Non sono mancati i sequestri di piccoli quantitativi di stupefacenti, soprattutto droghe leggere per uso personale. Cinque giovani, tra cui un paio di studenti e altre tre persone controllate presso la stazione, sono stati segnalati alla Prefettura: a loro carico sequestrati quasi 10 grammi di hashish e marijuana.

Anche i controlli volti a garantire la sicurezza sulle strade sono stati intensificati, con l’impiego di numerose pattuglie dotate di etilometri, lungo le principali arterie stradali, con posti di controllo soprattutto nel weekend e nelle fasce serali e notturne. Anche in questo caso, oltre alla prevenzione, i militari hanno proceduto al ritiro della patente per 4 automobilisti, trovati con tasso alcolico molto superiore al consentito. Per loro anche la denuncia penale all’Autorità giudiziaria per guida in stato di ebrezza. Due veicoli, trovati senza assicurazione, sono stati sottoposti a fermo amministrativo con relativa sanzione pecuniaria per i proprietari.

Nel corso dei servizi inoltre sono stati controllati numerosi esercizi pubblici, circa 50 veicoli fermati e identificate 74 persone.