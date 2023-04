Parma si conferma crocevia dello spaccio: in un anno sequestrati oltre 22 mila chili di droga

Oltre 22mila chili di droga sequestrati. Parma e il suo territorio restano un crocevia fondamentale per lo smercio dello stupefacente. E ancora: in un anno si sono registrate 60.113 chiamate al 113. La polizia ha arrestato 186 persone, denunciandone 1.339. Ingente, dicevamo, il quantitativo di droga sequestrata: in un anno sono 22.344,7 chili. Sono questi i dati diffusi in occasione della celebrazione del 171° anniversario della fondazione della polizia di Stato.

Le persone controllate sono invece state 55.313, quasi diecimila (9.452) i veicoli. Sono 112 gli ordini di espulsione firmati del Questore, con 17 accompagnamenti presso il Centro di permanenza per i rimpatri e 15 espulsioni su ordine dell'Autorità Giudiziaria e 21 accompagnamenti alla frontiera, a conferma del periodo particolarmente impegnativo nella gestione degli sbarchi e degli arrivi sul territorio di persone bisognose di aiuto. Son 149 gli avvisi orali e 46 i fogli di via obbligatorio. Sorveglianza Speciale: 3 per 9 Ammonimenti del Questore. Per quanto riguarda i DASPO sono 16, 3 quelli urbani. Proposte di divieto di detenzione di armi: 133. Porto di fucile revocati/rigettati: 116 e 1.742 licenze porto di fucile. I passaporti rilasciati in un anno sono stati 16.842.