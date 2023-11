Droga sotterrata e tra i cespugli del Parco ducale: il cane poliziotto scova 700 grammi di hashish pronti per lo spaccio

Ieri pomeriggio si sono svolti servizi straordinari di controllo del territorio. Le pattuglie delle Volanti sono state supportate da diversi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, da un team di cinofili antidroga della Questura di Bologna con il cane Barak.

Le attività di controllo si sono particolarmente concentrate nelle cosìddette “aree a rischio" della città, anche a seguito di segnalazioni pervenute dai cittadini che hanno evidenziato situazioni di degrado. Sorvegliata speciale è stata in particolar modo la zona dell’ex Scalo merci di viale Fratti, luogo abituale di ritrovo e bivacco di senzatetto e tossicodipendenti.

L’attività di controllo è stata estesa anche alle zone della Stazione ferroviaria. Nel corso dell’attività straordinaria di controllo del territorio, sono stati altresì setacciati i parchi cittadini.



Le pattuglie impiegate hanno ispezionato varie aree del parco Parco Ducale, e grazie all’infallibile fiuto del poliziotto a quatto zampe Barak, gli agenti hanno rinvenuto occultata in parte nei cespugli ed in parte sotterrata, sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 700 grammi, già pronta per lo spaccio.

La sostanza stupefacente rinvenuta è stata sequestrata a carico di ignoti.



Nel corso del servizio sono stati effettuati 3 posti di controllo, nell’ambito dei quali sono state identificate 72 persone, 18 delle quali sono risultate positive alle banche dati in uso alle forze di polizia e sono stati controllati 21 veicoli.I servizi di controllo e prevenzione verranno svolti anche nei prossimi giorni.