Due auto divorate dalle fiamme nella notte: indagini in corso

Intervento dei vigili del fuoco nella notte per un doppio incendio. Due auto sono state divorate dalle fiamme, i residenti delle zone hanno richiesto l'intervento degli uomini del 115 in Strada Langhirano e in Strada Quarta. Due episodi che, al momento, non vedono un collegamento. Nessuno è rimasto coinvolto nell'incendio, al momento al vaglio degli inquirenti al lavoro per chiarire la dinamica.