Due morti sul lavoro in poco più di un mese

Andrea Granata e Vasile Tofan. Due operai, uno di 67 anni e l'altro di 51. Entrambi sono morti mentre lavoravano: il primo si trovava nel cortile della Number 1, il secondo all'interno del cantiere per la riqualificazione della scuola Collodi di Fidenza.

Nelle prime ore della mattinata di venerdì 9 febbraio Andrea Granata, operaio 67enne di origine napoletana è stato travolto e ucciso da un camion mentre si trovava all'interno dello stabilimento dell'azienda Number 1 di via Paradigna a Parma. I sanitari, arrivati sul posto in pochi istanti, hanno cercato di rianimare il lavoratore ma per lui non c'è stato nulla da fare. Lavorava come autista e si trovava a Parma per scaricare il camion in una mattina come tante. In quel piazzale però, complice il buio e la scarsa visibilità, oltre alla presenza costante di numerosi mezzi pesanti in manovra, è stato travolto ed è morto.

Il 27 marzo Vasile Tofan si trovava all'interno del cantiere, finanziato anche da fondi del Pnrr, per la sistemazione sismica della scuola Collodi di Fidenza. E' stato trovato a terra verso le ore 14, era da solo all'interno dell'area di lavoro. Probabilmente è stato colpito dal gancio della gru, utilizzata per movimentare i carichi pesanti. Vasile Tofan era un manovratore, di origine rumena e residente a Brescia, regolarmente assunto per un'azienda che ha in subappalto una parte dei lavori. Le indagini stabiliranno cos'è successo ma per lui non c'è stato nulla da fare. Dopo i tentativi di rianimazione sul posto i sanitari hanno dichiarato il decesso. Ora l'autopsia sul corpo accerterà le cause della morte.

Parma in zona rossa: nel 2023 un incidente al mese

rma è in zona rossa per quanto riguarda gli incidenti mortali sul lavoro dal gennaio 2020 al dicembre 2023. Da gennaio a dicembre 2023 i decessi nella nostra provincia sono stati 12, con un indice di 52,8, secondo quanto rilevato dall'Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega. A Parma ci sono state 8.416 denunce totali di infortuni sul lavoro.