Incidente sul lavoro a Fidenza: muore un operaio 51enne

Un operaio è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro. A Fidenza, poco dopo le 14 in via Torricelli in un cantiere edile, si è consumato l'ennesimo dramma. Le ferite che l'uomo, Vasile Tofan, un 50enne rumeno, residente a Brescia, si è procurato durante l'incidente da subito erano apparse gravi.

Diversi i traumi al capo, agli arti inferiori e superiori riportati dal lavoratore. Probabilmente è stato colpito da un carico pesante. È stato ritrovato ai piedi di una gru con lividi alle gambe.

Secondo le prime inforrmazioni era un manovratore, regolarmente assunto per una ditta che sta intervenendo per un adeguamento sismico alla scuola C. Collodi. Era dentro da solo al momento della caduta. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, che hanno effettuato le manovre di rianimazione, non c'è stato nulla da fare.

Sul posto, oltre all'ambulanza infermieristica e l'automedica di Fidenza, anche i carabinieri e gli operatori della Medicina del Lavoro di Fidenza, chiamati a ricostruire la vicenda. Il magistrato, la dottoressa Arienti, assieme alle forze dell'ordine, si trova all'interno del cantiere per un sopralluogo e per cercare di capire l'esatta dinamica dell'incidente.

In aggiornamento