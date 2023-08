È ai domiciliari ma gode di un permesso per andare a lavorare: i carabinieri lo trovano al bar e lo denunciano

Nella serata di sabato 5 agosto, un equipaggio della Stazione di Parma Oltretorrente, impiegata nei servizi straordinari di controllo del territorio, in centro ha riconosciuto in un bar un giovane albanese con precedenti penali alle spalle per reati inerenti gli stupefacenti, sottoposto agli arresti domiciliari. Lo stesso è risultato essere nella fascia in cui godeva di un permesso per assentarsi, ma per motivi lavorativi e non per una sosta al bar con gli amici, venendo dunque denunciato per evasione avendo violato le prescrizioni impostegli.

Nel corso dei servizi sono stati monitorati anche i parchi, via Trento, via Venezia, via San Leonardo e via Monte Altissimo. Nel Parco Ducale i carabinieri hanno sequestrato 15 grammi di hashish e segnalato quali assuntori tre giovani, stesso provvedimento per due nigeriani controllati in via Monte Altissimo.